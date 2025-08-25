Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафельников: Даниил Медведев имел призрачные шансы на успешное выступление на US Open

Российский теннисист уступил на старте турнира французу Бенжамену Бонзи.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев изначально имел призрачные шансы на успешное выступление на Открытом чемпионате США по теннису (US Open). Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи в матче первого круга. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу Бонзи, который участвует в турнире без номера посева. Медведев был посеян под 13-м номером.

«Безусловно, у Медведева шансы [успешно выступить] были призрачные. В четвертом круге он бы попал на Карлоса Алькараса. Что касается Андрея Рублева и Карена Хачанов, то если они выйдут во вторую неделю турнира, я буду считать это успехом», — сказал Кафельников.

US Open — заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии «хард», призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше