Кафельников: Даниил Медведев имел призрачные шансы на успешное выступление на US Open

«Безусловно, у Медведева шансы [успешно выступить] были призрачные. В четвертом круге он бы попал на Карлоса Алькараса. Что касается Андрея Рублева и Карена Хачанов, то если они выйдут во вторую неделю турнира, я буду считать это успехом», — сказал Кафельников.