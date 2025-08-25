Ричмонд
Бонзи назвал безумной атмосферу в матче с Медведевым: «Шум не прекращался ни во время розыгрышей, ни между ними»

Он обыграл россиянина 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6, 6:4.

Источник: Спортс"

«Похоже, теперь у меня есть новые болельщики, но и хейтеры тоже. Атмосфера была сумасшедшей. Спасибо тем, кто освистывал — их энергия в пятом сете добавила огня».

Об инциденте с фотографом на матчболе в третьем сете.

«Такого я еще не переживал. Не знаю точно, но, кажется, перед матчболом мы ждали минут пять. Потом играть стало невероятно сложно — шум не прекращался ни во время розыгрышей, ни между ними… безумная атмосфера. Старался держать себя в руках и оставаться в игре, хотя было непросто. В итоге оставил всего себя на корте, и победа осталась за мной», — сказал Бонзи в интервью на корте.

Медведева почти спасли возня на трибунах и недотепа с камерой. Но нет — с US Open вылетел.