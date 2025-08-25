Тарпищев о включении Шараповой в Зал славы: «Время идет, а мы продолжаем гордиться Марией»

Она выиграла пять турниров «Большого шлема», при этом завоевала карьерный Шлем, одержав победы на всех главных кортах. Сперва победы добывали для нас Кафельников и Сафин, потом пришло время Марии. Она настоящий боец и выдающаяся теннисистка и личность. В одном ряду с Граф, Агасси и Макинроем. Поздравляю всех российских болельщиков«, — цитирует Тарпищева “Матч ТВ”.