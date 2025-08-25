Ричмонд
Тарпищев о включении Шараповой в Зал славы: «Время идет, а мы продолжаем гордиться Марией»

В ночь с субботы на воскресенье в Зал славы вошли Шарапова и братья Брайаны.

Источник: Спортс"

"Она это заслужила и своей игрой, и выдающимися достижениями, и тем, что привлекала в спорт новых людей. Имиджевая составляющая огромная. Время идет, а мы продолжаем гордиться Марией. Это большое достижение для нашего тенниса и для России.

Она выиграла пять турниров «Большого шлема», при этом завоевала карьерный Шлем, одержав победы на всех главных кортах. Сперва победы добывали для нас Кафельников и Сафин, потом пришло время Марии. Она настоящий боец и выдающаяся теннисистка и личность. В одном ряду с Граф, Агасси и Макинроем. Поздравляю всех российских болельщиков«, — цитирует Тарпищева “Матч ТВ”.

Шарапова — в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс.