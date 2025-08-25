Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарапова о материнстве: «Это самая сложная работа в моей жизни»

Шарапова и Александр Джилкс стали родителями в 2022 году.

Источник: Спортс"

— Ты уже три года находишься в статусе мамы. Что ты поняла про себя или, может, про своих родителей и их методы воспитания после рождения Тео?

— Отличный вопрос. Думаю, став родителем впервые, ты многому учишься, многому удивляешься и очень переживаешь за этого маленького человечка. Понимаешь, насколько он уязвим, особенно в первый год жизни, и осознаешь то влияние, которое на него оказываешь. Это замечательно, но вместе с тем накладывает на родителей огромную ответственность.

Мне очень повезло, что я могу выбирать, когда проводить с ним время. У меня есть семья, которая помогает, когда мы работаем и путешествуем. Но мне так повезло, что я могу наблюдать, как он растет и как формируется его личность. В нем так много качеств моих и Александра [Джилкса] — это прекрасно.

Это самая сложная работа в моей жизни. Любое решение приходится принимать, думая о его потребностях. Думаю, это понимает абсолютно каждый родитель. Но то, что это тяжелый труд — в этом вообще нет никаких сомнений, — сказала Шарапова в интервью «Больше!».

Шарапова стала мамой! Сына назвали Теодор.