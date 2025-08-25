Новак Джокович: «Бросаю Серене вызов — предлагаю вернуться в тур»

"Здорово видеть Серену хотя бы рядом с теннисом. Мы скучаем по ней. Она до сих пор официально не завершила карьеру, поэтому я ее приглашаю, бросаю вызов (смеется).
Серена — настоящий боец. Когда кто-то вызывает ее на матч, она никогда не отказывается. Так что бросаю ей вызов и предлагаю вернуться в тур в следующем году", — сказал Джокович на пресс-конференции.
Шарапова — в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс.
Серена и правда сбросила 14 кг на препарате типа «Оземпика». Рассказала об этом ради денег.
