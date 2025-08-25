Ричмонд
Теннисистка Самсонова вышла во второй круг US Open

В первом круге россиянка в трех сетах победила китаянку Юань Юэ.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла китаянку Юань Юэ в матче первого круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:4 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под 17-м номером. У китайской теннисистки не было номера посева. Во втором круге россиянка сыграет с австралийкой Присциллой Хон, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Самсоновой 26 лет, спортсменка находится на 20-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

26-летняя Юань Юэ располагается на 100-й строчке в мировом рейтинге. Китаянка выиграла один титул WTA в одиночном разряде. В 2022 году она дошла до третьего круга US Open, что является лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема.

US Open — заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии «хард», призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

