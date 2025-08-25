Джокович назвал Шарапову иконой и похвалил Уильямс за слова о россиянке

В ночь с субботы на воскресенье прошла церемония включения Шараповой в Международный зал теннисной славы.
«Это было круто. Это было здорово. Чудесный момент, и я думаю, Мария этого заслуживает. Очевидно, она невероятная чемпионка, икона вне корта из-за своего бренда и своих проектов за эти годы», — рассказал сербский теннисист на пресс-конференции на Открытом чемпионате США.
Джокович также назвал отличным жестом выступление 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема американки Серены Уильямс на торжественной церемонии в честь Шараповой.
«Это был очень приятный жест со стороны Серены, быть здесь (на церемонии) для Марии. У них было очень интенсивное соперничество и прекрасные матчи за эти годы. Люди могли бы подумать, что Серена станет последним человеком, который будет представлять Марию, но в то же время, как Серена сказала во время речи, они боролись за одни и те же вещи и хотели победить на одних и тех же турнирах столько лет», — добавил он.
Шарапова, завершившая карьеру в 2020 году, — обладательница карьерного Большого шлема. Всего на ее счету пять титулов на турнирах Большого шлема, а также серебро Игр в Лондоне в одиночном разряде. Шарапова — третий представитель России в Зале славы, до нее в него включили Евгения Кафельникова и Марата Сафина.