«Это превратилось в линчевание». Фотограф, с которого начался скандал в матче Медведева, — о том, что его лишили аккредитации

Судья на вышке Грег Алленсворт из-за помехи и возникшей паузы вернул Бонзи первую подачу. Это предусмотрено правилами — в случае помехи (которой и считается выход на корт постороннего лица) розыгрыш нужно переиграть с первой подачи. Решение судьи вызвало недовольство Медведева. Он начал спорить с Алленсвортом и заводить болельщиков на трибунах. Пауза растянулась на шесть минут.