Мирра Андреева выиграла первый матч после «Уимблдона»

Для Андреевой это первая победа после «Уимблдона». В Монреале она прошла один матч на отказе соперницы, а в Цинциннати не играла из-за травмы.
В целом Андреева выиграла 38-й матч в сезоне.
Во втором круге она сыграет с Анастасией Потаповой.
Она разгромила Алисию Паркс — 6:0, 6:1.
