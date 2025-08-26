Ричмонд
Шарапова о том, почему не дружила с Сереной во время карьеры: «Трофей всего один — и мы обе хотели его взять. И мы стояли на пути друг у друга»

Американка представила Шарапову на церемонии введения в Зал теннисной славы в Ньюпорте.

Источник: Спортс"

«Она была первой, о ком я подумала. Я ей написала, спросила: “Есть минутка?” Получила ответ. Мы проговорили час — и вот так все получилось. Не могу поверить, что нам удалось так долго сохранять этот секрет.

Между нами есть глубокое и взаимное уважение. Мы понимаем, какие усилия приложили и на какие жертвы пошли, чтобы стать чемпионками. Но трофей всего один — и мы обе хотели его взять. И мы стояли на пути друг у друга. Мы боролись.

Приятно после всех этих матчей построить дружбу", — сказала Шарапова в эфире ESPN.

Шарапова вернулась на US Open — в новой версии чемпионского платья.