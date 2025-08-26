Шарапова о том, почему не дружила с Сереной во время карьеры: «Трофей всего один — и мы обе хотели его взять. И мы стояли на пути друг у друга»

Между нами есть глубокое и взаимное уважение. Мы понимаем, какие усилия приложили и на какие жертвы пошли, чтобы стать чемпионками. Но трофей всего один — и мы обе хотели его взять. И мы стояли на пути друг у друга. Мы боролись.