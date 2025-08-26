Ричмонд
Кафельников о Шараповой: «Ничего плохого про нее сказать не могу — только хорошее»

«Критерии, по которым она вошла в Зал славы, достойны и заслуженны. Я с ней давно не общался. Помню, когда я играл сам, а она была молодой, перспективной теннисисткой. Ничего плохого про нее сказать не могу — только хорошее», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Источник: Спортс"

Отметим, что прошлом Кафельников не скрывал личную неприязнь к Шараповой.

Шарапова — в Зале славы! Довела папу до слез, а представила ее Серена Уильямс.