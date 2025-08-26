Ричмонд
Синнер после победы на старте US Open: «Очень рад, что снова здоров»

Он обыграл Вита Копршиву 6:1, 6:1, 6:2 на Арене Артура Эша. Для итальянца это был первый матч после отказа в финале «Мастерса» в Цинциннати.

Источник: Спортс"

— Приятно снова сюда вернуться. Это, безусловно, особенный турнир — последний «Шлем» сезона. Атмосфера здесь всегда потрясающая. Спасибо всем, кто приходит, поддерживает и создает эту энергию. Я очень рад, что снова здоров. Мы сделали все, чтобы подойти [к турниру] в оптимальной форме. Доволен сегодняшним матчем. Посмотрим, что будет дальше.

— В прошлый раз на этом корте ты держал в руках трофей. Какие воспоминания всплывают первыми?

— Да, особенные воспоминания. Но каждый год — новый. Важно начать турнир как можно лучше, и сегодня это получилось. Возвращаться на «Шлем», где эмоции еще живы, — особое чувство. Рад снова быть здесь и соревноваться с сильнейшими игроками мира, — сказал Синнер в интервью на корте.