Синнер после победы на старте US Open: «Очень рад, что снова здоров»

— Приятно снова сюда вернуться. Это, безусловно, особенный турнир — последний «Шлем» сезона. Атмосфера здесь всегда потрясающая. Спасибо всем, кто приходит, поддерживает и создает эту энергию. Я очень рад, что снова здоров. Мы сделали все, чтобы подойти [к турниру] в оптимальной форме. Доволен сегодняшним матчем. Посмотрим, что будет дальше.
— В прошлый раз на этом корте ты держал в руках трофей. Какие воспоминания всплывают первыми?
— Да, особенные воспоминания. Но каждый год — новый. Важно начать турнир как можно лучше, и сегодня это получилось. Возвращаться на «Шлем», где эмоции еще живы, — особое чувство. Рад снова быть здесь и соревноваться с сильнейшими игроками мира, — сказал Синнер в интервью на корте.