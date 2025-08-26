Синнер после победы на старте US Open: «Очень рад, что снова здоров»

— Да, особенные воспоминания. Но каждый год — новый. Важно начать турнир как можно лучше, и сегодня это получилось. Возвращаться на «Шлем», где эмоции еще живы, — особое чувство. Рад снова быть здесь и соревноваться с сильнейшими игроками мира, — сказал Синнер в интервью на корте.