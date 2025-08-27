Ричмонд
Азаренко вышла в 1/16 финала US Open

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке стартовал очередной игровой день последнего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Сегодня в матче второго раунда белорусская теннисистка Виктория Азаренко (132-й номер мирового рейтинга) встречалась с россиянкой Анастасией Павлюченковой (45) и победила в двух партиях — 6:3, 6:3. В 1/64 финала белоруска выиграла у представительницы США Инуэ Хин (215) — 7:6 (7:0), 6:4, а в третьем круге будет соперничать с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой (4) и россиянкой Анной Блинковой (80).

В ночь на 28 августа по минскому времени действующая чемпионка US Open первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/32 финала будет соперничать с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой (67). На старте нынешнего турнира Соболенко обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову (108) — 7:5, 6:1.

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (119) проиграла в первом раунде американке Иве Йович (73) — 6:7 (6:8), 3:6.

145-й по счету US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира в Нью-Йорке составляет рекордные $90 млн, чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах заработают по $5 млн. Год назад победительницей американского чемпионата стала Арина Соболенко, обыгравшая в решающем поединке Джессику Пегулу, — 7:5, 7:5. В мужском финале итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Тейлора Фрица — 6:3, 6:4, 7:5.

