Остапенко о претензиях к Таунсенд: «Получила много сообщений, что я расистка»

Они повздорили после второго круга US Open, в котором Таунсенд победила 7:5, 6:1.

Источник: Спортс"

"Сегодня после матча я сказала сопернице, что она повела себя очень неуважительно. В очень важный момент ее удар отскочил от троса, и она не извинилась. Она ответила, что может не извиняться.

В теннисе есть правила, которым следует большинство игроков. Я впервые с таким столкнулась. То, что она играет дома, не означает, что она может вести так, как ей заблагорассудится.

Перед матчем все игроки должны начинать разминку на задней линии. А она сразу пошла к сетке — это очень неуважительно и идет против правил теннисного матча".

Позже Остапенко ответила на обвинения в расизме.

"Я получила много сообщений, что я расистка. Я НИКОГДА не проявляла расизм, я уважаю все нации и народы мира, для меня происхождение не имеет значения.

Но в теннисе есть правила. И нельзя использовать поддержку трибун против соперницы в неуважительном ключе. К сожалению, я из маленькой страны, у меня нет такой поддержки и возможности играть дома.

Я всегда любила играть в США и на US Open и впервые столкнулась с таким неуважением от соперницы", — написала Остапенко в соцсетях.