Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева: «Прибавила в четыре раза по сравнению с тренировками на прошлой неделе»

Она обыграла Анастасию Потапову — 6:1, 6:3.

Источник: Спортс"

"Это потрясающе. В начале года я выиграла много матчей. Было тяжело сохранять этот настрой и сосредоточенность. Но мне кажется, что я возвращаюсь, и настрой на матчи у меня такой же, как на выигранных турнирах. Это хороший знак. Я стараюсь его сохранить.

Стараюсь играть агрессивно. Если сравнить тренировки на прошлой неделе и сегодняшний матч, я прибавила в четыре раза. С каждым матчем играю все лучше и лучше", — сказала Андреева в интервью на корте.

Далее чемпионка тысячников в Дубае и Индиан-Уэллс сыграет с Тэйлор Таунсенд.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше