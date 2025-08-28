Музетти о том, что станет отцом во второй раз: «К этому разу я готов куда лучше, чем к первому»

— Вы с Вероникой [Конфалоньери] ждете второго ребенка. Чувствуете себя уже опытным отцом или все равно есть волнение?
— Нет, конечно, каждый раз как первый. Даже учитывая то, что у нас есть Людовико — сейчас его нет рядом, думаю, он где-то на стадионе с моей мамой. Я очень горжусь тем, что я отец и партнер. Создание семьи в молодом возрасте дало мне уверенность и ценный опыт.
Не знаю, могу ли считать себя опытным папой — Людовико всего полтора года. Одно могу сказать точно: к этому разу я готов куда лучше, чем к первому. И я невероятно счастлив, очень жду появления второго ребенка, — сказал Музетти в интервью на корте.
