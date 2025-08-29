Ричмонд
Синнер уверенно победил Попырина и встретится с Шаповаловым в 3-м круге Открытого чемпионата США

Итальянский теннисист, лидер мирового рейтинга Янник Синнер прошел в 3-й круг Открытого чемпионата США.

Источник: Getty Images

В матче 1/32 финала 4-кратный чемпион турниров серии Большого шлема в трех сетах победил австралийца Алексея Попырина (36-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

За выход в ⅛ финала Синнер поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

