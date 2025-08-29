Синнер уверенно победил Попырина и встретится с Шаповаловым в 3-м круге Открытого чемпионата США

В матче 1/32 финала 4-кратный чемпион турниров серии Большого шлема в трех сетах победил австралийца Алексея Попырина (36-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:2, 6:2.
За выход в ⅛ финала Синнер поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым.
