US Open. Мирра Андреева сыграет последним запуском на Арене Артура Эша, Рыбакина — первым на Арене Луи Армстронга

Матчи на Арене Артура Эша стартуют в 18:30 по московскому времени.

Источник: Спортс"

Лучано Дардери (32) — Карлос Алькарас (2);

Джессика Пегула (4) — Виктория Азаренко;

Новак Джокович (7) — Кэмерон Норри (не ранее 02:00 мск);

Тэйлор Таунсенд — Мирра Андреева (5).

На остальных кортах стартуют в 18:00. На Арене Луи Армстронга сыграют в следующем порядке:

Елена Рыбакина (9) — Эмма Радукану;

Бен Шелтон (6) — Адриан Маннарино;

Арина Соболенко (1) — Лейла Фернандес (не ранее 02:00 мск);

Жером Ким — Тэйлор Фриц (4).

План на Grandstand такой:

Иржи Лехечка — Рафаэль Коллиньон;

Маркета Вондроушова — Жасмин Паолини (7);

Фрэнсис Тиафу (17) — Ян-Леннард Штруфф;

Эмма Наварро (10) — Барбора Крейчикова.

Полное расписание здесь.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше