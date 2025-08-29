US Open. Мирра Андреева сыграет последним запуском на Арене Артура Эша, Рыбакина — первым на Арене Луи Армстронга

Лучано Дардери (32) — Карлос Алькарас (2);
Джессика Пегула (4) — Виктория Азаренко;
Новак Джокович (7) — Кэмерон Норри (не ранее 02:00 мск);
Тэйлор Таунсенд — Мирра Андреева (5).
На остальных кортах стартуют в 18:00. На Арене Луи Армстронга сыграют в следующем порядке:
Елена Рыбакина (9) — Эмма Радукану;
Бен Шелтон (6) — Адриан Маннарино;
Арина Соболенко (1) — Лейла Фернандес (не ранее 02:00 мск);
Жером Ким — Тэйлор Фриц (4).
План на Grandstand такой:
Иржи Лехечка — Рафаэль Коллиньон;
Маркета Вондроушова — Жасмин Паолини (7);
Фрэнсис Тиафу (17) — Ян-Леннард Штруфф;
Эмма Наварро (10) — Барбора Крейчикова.
Полное расписание здесь.