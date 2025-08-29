Ричмонд
Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open

Уроженка Москвы, которая представляет Казахстан, в третьем круге легко обыграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану, отдав ей только три гейма.

Источник: Getty Images

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертый круг US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 26-летняя Рыбакина, девятая сеяная, победила британку Эмму Радукану, 36-ю ракетку мира и чемпионку US Open 2021, со счетом 6:1, 6:2.

В ⅛ финала Рыбакина сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Джасмин Паолини (Италия).

На счету уроженки Москвы Рыбакиной девять титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка, которая сейчас занимает 10-е место в мировом рейтинге, стала победительницей Уимблдона. На US Open она раньше не доходила дальше третьего круга.

US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $90 млн.