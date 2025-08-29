Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open

На счету уроженки Москвы Рыбакиной девять титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка, которая сейчас занимает 10-е место в мировом рейтинге, стала победительницей Уимблдона. На US Open она раньше не доходила дальше третьего круга.