Рыбакина о возвращении Вукова: «Его присутствие действительно помогает. У нас никогда не было конфликтов»

Напомним, Вуков был отстранен в январе из-за обвинений в оскорбительном отношении к Рыбакиной. В этом месяце WTA отменила дисквалификацию после его апелляции.

Источник: Спортс"

— Вы выглядите гораздо лучше. У вас были проблемы со здоровьем в конце прошлого года. Как на вас повлияла ситуация со Стефано [Вуковым] — расставание в прошлом году и работа вместе сейчас? Как это сказалось на здоровье и бессоннице?

— Да, у меня были серьезные проблемы с бессонницей. Думаю, 2023 год был для меня довольно тяжелым. Я много играла, у нас был другой график — много вечерних матчей. В 2024 году я начала снова хорошо, но турниров было столько, что я играла почти до конца сезона. Поэтому бессонница сопровождала меня весь год. Сейчас все намного лучше, проблем нет, и я очень этому рада.

В этом году я пробовала работать с новым тренером — сначала не получалось, результаты были не как раньше. Но сейчас мы постепенно находим баланс и приближаемся к тому уровню, которого я хочу достичь. Конечно, времени между турнирами немного, но в целом я довольна тем, как идет работа. И да, присутствие Стефано в тренерском боксе действительно очень помогает. Важно, когда вся команда тебя поддерживает.

— С его поддержкой вы чувствуете себя лучше физически и психологически?

— У нас никогда не было проблем. Как я уже говорила, мне приятно видеть его в боксе. У нас всегда была хорошая коммуникация, никаких конфликтов не возникало, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Что за жесть у Рыбакиной с тренером? Он ее «преследовал», «промыл мозги» и «подчинил себе».

Тренера Рыбакиной забанили — за то, что доводил до слез и мучил нагрузками. Сейчас у них, вероятно, роман.