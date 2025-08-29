Рыбакина о возвращении Вукова: «Его присутствие действительно помогает. У нас никогда не было конфликтов»

— Да, у меня были серьезные проблемы с бессонницей. Думаю, 2023 год был для меня довольно тяжелым. Я много играла, у нас был другой график — много вечерних матчей. В 2024 году я начала снова хорошо, но турниров было столько, что я играла почти до конца сезона. Поэтому бессонница сопровождала меня весь год. Сейчас все намного лучше, проблем нет, и я очень этому рада.