Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

В матче третьего круга Андреева и Шнайдер переиграли японку Сюко Аояму и китаянку Ван Яфань. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу российского дуэта, посеянного на турнире под 5-м номером. Их следующие соперницы определятся по итогам игры россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизе Мертенс (4-й номер посева) против украинки Марты Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе (без номера посева).