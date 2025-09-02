Ричмонд
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде

В третьем круге российские теннисистки переиграли японку Сюко Аояму и китаянку Ван Яфань.

Источник: Clive Brunskill/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в четвертьфинал US Open в парном разряде. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

В матче третьего круга Андреева и Шнайдер переиграли японку Сюко Аояму и китаянку Ван Яфань. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу российского дуэта, посеянного на турнире под 5-м номером. Их следующие соперницы определятся по итогам игры россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элизе Мертенс (4-й номер посева) против украинки Марты Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе (без номера посева).

Андреевой 18 лет, Шнайдер 21 год. В парном рейтинге Женской теннисной ассоциации они занимают 14-е и 12-е места соответственно. В паре теннисистки выиграли два турнира под эгидой организации. В 2024 году они стали серебряными призерами парного олимпийского турнира в Париже.

US Open — последний турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии «хард» и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составил рекордные для тенниса $90 млн.

