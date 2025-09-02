Осака впервые после рождения дочери вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема

Для Осаки это первый четвертьфинал на турнире Большого шлема с победного Australian Open — 2021. Японка пропустила заключительную часть сезона в 2022 году и весь сезон 2023 года, в июле 2023-го у нее родилась дочь. В 2024 году Осака не смогла выиграть больше одного матча ни на одном из турниров Большого шлема, в 2025-м дважды дошла до третьего круга — на Australian Open и Уимблдоне.