Музетти после выхода в четвертьфинал US Open: «Честно говоря, последний месяц был ужасным. В теннисе так бывает — постоянно взлеты и падения»

«Сейчас меня переполняют эмоции. Честно говоря, последний месяц был ужасным (Музетти после “Ролан Гаррос” проиграл пять матчей из шести — Спортс» «). Я сильно переживал из-за своей игры и результатов: трижды проиграл тяжелые матчи, хотя имел много шансов. В теннисе так бывает — постоянно взлеты и падения, и главное в такие моменты — сохранять ясность в голове. Именно это я и старался делать последние пару недель. Я очень горжусь собой и хочу поблагодарить всю команду, которая поддерживала меня в этот непростой период», — сказал Музетти в интервью на корте.