Музетти после выхода в четвертьфинал US Open: «Честно говоря, последний месяц был ужасным. В теннисе так бывает — постоянно взлеты и падения»

Он обыграл Хауме Муньяра 6:3, 6:0, 6:1 и третий раз в карьере вышел в ¼ «Большого шлема».

Источник: Спортс"

«Сейчас меня переполняют эмоции. Честно говоря, последний месяц был ужасным (Музетти после “Ролан Гаррос” проиграл пять матчей из шести — Спортс» «). Я сильно переживал из-за своей игры и результатов: трижды проиграл тяжелые матчи, хотя имел много шансов. В теннисе так бывает — постоянно взлеты и падения, и главное в такие моменты — сохранять ясность в голове. Именно это я и старался делать последние пару недель. Я очень горжусь собой и хочу поблагодарить всю команду, которая поддерживала меня в этот непростой период», — сказал Музетти в интервью на корте.