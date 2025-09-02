Синнер — самый молодой игрок, два сезона подряд выходивший в ¼ финала на каждом турнире «Большого шлема»

Синнер в 24 года и 18 дней стал самым молодым игроком в Открытой эре, два года подряд выходившим в четвертьфиналы каждого «Шлема». Он обошел Новака Джоковича, которому было 24 года и 99 дней.
Дальше Синнер поборется с Лоренцо Музетти.
В четвертом круге он разгромил Александра Бублика 6:1, 6:1, 6:1.
