Синнер — самый молодой игрок, два сезона подряд выходивший в ¼ финала на каждом турнире «Большого шлема»

В четвертом круге он разгромил Александра Бублика 6:1, 6:1, 6:1.

Источник: Спортс"

Синнер в 24 года и 18 дней стал самым молодым игроком в Открытой эре, два года подряд выходившим в четвертьфиналы каждого «Шлема». Он обошел Новака Джоковича, которому было 24 года и 99 дней.

Дальше Синнер поборется с Лоренцо Музетти.