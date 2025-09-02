Алькарас о том, что может вернуть № 1 рейтинга: «Очень трудно об этом не думать, но я стараюсь не заострять внимание»

Испанец впервые в карьере преодолел отметку в 10000 очков — сейчас в живом рейтинге у него 10340.
«Очень трудно об этом не думать. Каждый раз, выходя на корт, я стараюсь не зацикливаться на первом месте. Если буду слишком много об этом размышлять, то начну давить сам на себя. Хочу просто выходить на корт, делать свое дело, сосредотачиваться на конкретном матче и получать удовольствие от игры. Конечно, у меня есть мысль о первой строчке, но я стараюсь не заострять на этом внимание», — сказал Алькарас в интервью на корте.
Карлос Алькарас до нелепого хорош в теннисе.
