Соболенко без игры вышла в полуфинал US Open

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал открытого чемпионата США по теннису, не выходя на корт, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

В четвертьфинале действующая чемпионка US Open должна была встретится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (60-й номер рейтинга WTA), соперница снялась с турнира из-за полученной на тренировке травмы. В полуфинале Соболенко будет соперничать с американкой Джессикой Пегулой (4), с которой играла в финале US Open — 2024.

На нынешнем турнире Соболенко победила представительницу Швейцарии Ребеку Масарову (108) — 7:5, 6:1, россиянку Полину Кудерметову (67) — 7:6 (7:4), 6:2, канадскую теннисистку Лейлу Фернандес (30) — 6:3, 7:6 (7:2) и представительницу Испании Кристину Букшу (95) — 6:1, 6:4.

Еще два четвертьфинала состоятся вечером 3 сентября. Полька Ига Свентек (2) встретится с представительницей США Амандой Анисимовой (9), а чешская теннисистка Каролина Мухова (13) сыграет с японкой Наоми Осакой (24).

145-й по счету US Open финиширует 7 сентября. Общий призовой фонд турнира в Нью-Йорке составляет рекордные $90 млн, чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах заработают по $5 млн. Год назад победительницей американского чемпионата стала Арина Соболенко, обыгравшая в решающем поединке Джессику Пегулу — 7:5, 7:5. В мужском финале итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Тейлора Фрица — 6:3, 6:4, 7:5.

