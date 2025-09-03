Соболенко без игры вышла в полуфинал US Open

В четвертьфинале действующая чемпионка US Open должна была встретится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (60-й номер рейтинга WTA), соперница снялась с турнира из-за полученной на тренировке травмы. В полуфинале Соболенко будет соперничать с американкой Джессикой Пегулой (4), с которой играла в финале US Open — 2024.
На нынешнем турнире Соболенко победила представительницу Швейцарии Ребеку Масарову (108) — 7:5, 6:1, россиянку Полину Кудерметову (67) — 7:6 (7:4), 6:2, канадскую теннисистку Лейлу Фернандес (30) — 6:3, 7:6 (7:2) и представительницу Испании Кристину Букшу (95) — 6:1, 6:4.
Еще два четвертьфинала состоятся вечером 3 сентября. Полька Ига Свентек (2) встретится с представительницей США Амандой Анисимовой (9), а чешская теннисистка Каролина Мухова (13) сыграет с японкой Наоми Осакой (24).
145-й по счету US Open финиширует 7 сентября. Общий призовой фонд турнира в Нью-Йорке составляет рекордные $90 млн, чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах заработают по $5 млн. Год назад победительницей американского чемпионата стала Арина Соболенко, обыгравшая в решающем поединке Джессику Пегулу — 7:5, 7:5. В мужском финале итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Тейлора Фрица — 6:3, 6:4, 7:5.