Джокович 7-й раз в карьере вышел в ½ финала на всех «Шлемах» сезона

Джокович 53-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и обновил собственный рекорд.
Серб седьмой раз в карьере вышел в полуфинал на всех «Больших шлемах» сезона — и тоже обновил свой рекорд.
Кроме того, он 14-й раз вышел в полуфинал US Open — и повторил рекорд Джимми Коннорса.
Еще 38-летний Джокович стал третьим в списке самых возрастных полуфиналистов US Open — после Коннорса и Кена Роузуолла (обоим было по 39).
В полуфинале серб сыграет с Карлосом Алькарасом.
