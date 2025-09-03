Ричмонд
Джокович о танце после победы над Фрицем: «Дочка научила. Это танец из “Кейпоп-охотницы на демонов”

Он обыграл американца в четвертьфинале US Open — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Источник: Спортс"

«Эта победа — подарок для моей дочери, у нее сегодня день рождения. И, наверное, завтра она оценит этот танец. Потому что она меня научила. Это танец из “Кейпоп-охотницы на демонов”. Называется “Шипучка” (Soda Pop по-английски — Спортс»").

Для подростков и детей это глобальный феномен, но я о нем не знал. Дочка мне рассказала несколько месяцев назад.

Дома мы с ней ставим разные танцы — это один из них. Надеюсь, утром она улыбнется", — сказал серб в интервью на корте.

Джокович — милейший папа. Сплясал для дочки танец из кей-попа.

Джокович снова выпорол молодежь.