Оже-Альяссим второй раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

25-летний канадец второй раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open-2021, где он уступил будущему чемпиону Даниилу Медведеву.
Оже-Альяссим довел баланс матчей с де Минауром до 3:1, а вообще с игроками топ-10 — до 22:43.
Дальше он сыграет с Янником Синнером или Лоренцо Музетти.
