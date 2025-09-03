Ричмонд
Оже-Альяссим второй раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Он обыграл Алекса де Минаура — 4:6, 7:6 (7), 7:5, 7:6 (4).

Источник: Спортс"

25-летний канадец второй раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open-2021, где он уступил будущему чемпиону Даниилу Медведеву.

Оже-Альяссим довел баланс матчей с де Минауром до 3:1, а вообще с игроками топ-10 — до 22:43.

Дальше он сыграет с Янником Синнером или Лоренцо Музетти.

