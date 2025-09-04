Синнер стал последним полуфиналистом US Open

Синнеру 24 года, он занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 20 титулов под эгидой организации в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу — Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2024 году Синнер стал победителем Итогового турнира ATP, в 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии завоевал Кубок Дэвиса.