Синнер стал последним полуфиналистом US Open

Он переиграл в трех сетах итальянца Лоренцо Музетти.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер обыграл соотечественника Лоренцо Музетти и стал последним полуфиналистом Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Четвертьфинальная встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4, 6:2 в пользу Синнера (1-й номер посева). Музетти был посеян на турнире под 10-м номером. В полуфинале Синнер сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима (25), в другом полуфинальном матче встретятся испанец Карлос Алькарас (2) и серб Новак Джокович (7).

В женском одиночном разряде за выход в финал сразятся Арина Соболенко из Белоруссии (1) и американка Джессика Пегула (4), а также представительница США Аманда Анисимова (8) и японка Наоми Осака (23). Россияне завершили борьбу на турнире во всех взрослых разрядах, включая парный.

Синнеру 24 года, он занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 20 титулов под эгидой организации в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу — Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2024 году Синнер стал победителем Итогового турнира ATP, в 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии завоевал Кубок Дэвиса.

Музетти 23 года, он располагается на 10-й позиции мирового рейтинга. В его активе 2 титула ATP в одиночном разряде. Итальянский теннисист доходил до полуфинальной стадии на Уимблдоне (2024) и на Открытом чемпионате Франции (2025), показав лучший для себя результат на турнирах Большого шлема. Музетти является бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года в Париже.

US Open — четвертый, заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии «хард» и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира Синнер.

