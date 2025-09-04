Синнер вышел в ½ финала на пятом «Большом шлеме» подряд

Синнер восьмой раз в карьере и пятый раз подряд вышел в полуфинал «Большого шлема».
В этом году он выиграл Australian Open и «Уимблдон», а на «Ролан Гаррос» упустил 2:0 по сетам и тройной матчбол против Карлоса Алькараса.
На «Больших шлемах» на харде Синнер не проигрывает с 2023-го. У него уже 26 побед подряд.
Дальше первая ракетка мира встретится с Феликсом Оже-Альяссимом. В личных встречах Синнер уступает 1:2, но в этом году в Цинциннати он разгромил канадца 6:0, 6:2.
