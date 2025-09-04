Ричмонд
Синнер вышел в ½ финала на пятом «Большом шлеме» подряд

Он обыграл Лоренцо Музетти — 6:1, 6:4, 6:2.

Источник: Спортс"

Синнер восьмой раз в карьере и пятый раз подряд вышел в полуфинал «Большого шлема».

В этом году он выиграл Australian Open и «Уимблдон», а на «Ролан Гаррос» упустил 2:0 по сетам и тройной матчбол против Карлоса Алькараса.

На «Больших шлемах» на харде Синнер не проигрывает с 2023-го. У него уже 26 побед подряд.

Дальше первая ракетка мира встретится с Феликсом Оже-Альяссимом. В личных встречах Синнер уступает 1:2, но в этом году в Цинциннати он разгромил канадца 6:0, 6:2.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше