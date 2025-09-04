Ричмонд
Синнер, Джокович и Соболенко вышли в ½ финала на всех «Шлемах» сезона

Янник Синнер. Выиграл Australian Open и «Уимблдон», проиграл в финале «Ролан Гаррос», в ½ US Open встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.

Источник: Спортс"

Новак Джокович. На Australian Open снялся в полуфинале против Александра Зверева, на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» проиграл Синнеру, на US Open встретится с Карлосом Алькарасом.

Арина Соболенко. В финале Australian Open уступила Мэдисон Киз, в финале «Ролан Гаррос» — Коко Гауфф, в ½ «Уимблдона» — Аманде Анисимовой, на US Open сыграет с Джессикой Пегулой.

