Синнер, Джокович и Соболенко вышли в ½ финала на всех «Шлемах» сезона

Новак Джокович. На Australian Open снялся в полуфинале против Александра Зверева, на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» проиграл Синнеру, на US Open встретится с Карлосом Алькарасом.
Арина Соболенко. В финале Australian Open уступила Мэдисон Киз, в финале «Ролан Гаррос» — Коко Гауфф, в ½ «Уимблдона» — Аманде Анисимовой, на US Open сыграет с Джессикой Пегулой.
Узнать больше по теме
