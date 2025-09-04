Швентек на вопрос, не нужен ли ей перерыв в выступлениях: «А вам не нужен?»

— В целом вы много играли в последние недели: «Уимблдон», американские турниры, теперь US Open. Насколько вы устали?
— Не знаю. Не то чтобы матчи у меня были изматывающими.
— Не хочется взять перерыв для психического здоровья?
— К чему такой вопрос?
— Вы просто много играли. Хочется взять перерыв?
— Поговорите с теми, кто отвечает за расписание. Нам нужно подстраиваться. А вам не нужен перерыв для психического здоровья?
— Извините?
— Кажется, что вам нужен перерыв.
— Нужен, да.
— Тогда что вы тут делаете?
— Нужно доработать турнир до конца.
— Удачи.
Синнер отнял у тренера кроссовки (и вышел в ½), Демон превращается в Рублева. Среда на US Open.