Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швентек на вопрос, не нужен ли ей перерыв в выступлениях: «А вам не нужен?»

В ¼ финала она проиграла Аманде Анисимовой. После матча ее спросили, нет ли у нее потребности в перерыве в выступлениях.

Источник: Спортс"

— В целом вы много играли в последние недели: «Уимблдон», американские турниры, теперь US Open. Насколько вы устали?

— Не знаю. Не то чтобы матчи у меня были изматывающими.

— Не хочется взять перерыв для психического здоровья?

— К чему такой вопрос?

— Вы просто много играли. Хочется взять перерыв?

— Поговорите с теми, кто отвечает за расписание. Нам нужно подстраиваться. А вам не нужен перерыв для психического здоровья?

— Извините?

— Кажется, что вам нужен перерыв.

— Нужен, да.

— Тогда что вы тут делаете?

— Нужно доработать турнир до конца.

— Удачи.

Синнер отнял у тренера кроссовки (и вышел в ½), Демон превращается в Рублева. Среда на US Open.