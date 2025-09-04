Патрик Муратоглу: «Думаю, главное оружие Алькараса на US Open — его стрижка»

Мне кажется, это может влиять. Не сказать, что ему было необходимо это влияние — конечно, нет. Его и так все боятся, за исключением, может быть, [Янника] Синнера и [Новака] Джоковича. Но благодаря прическе то ощущение от Алькараса, которое и так может быть у игроков, усиливается", — заявил Муратоглу.