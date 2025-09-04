Ричмонд
Патрик Муратоглу: «Думаю, главное оружие Алькараса на US Open — его стрижка»

Ранее испанец рассказал, что хотел сделать волосы покороче перед началом турнира, но его брат перепутал насадки для машинки, из-за чего второй ракетке мира пришлось постричься налысо. Алькарас сказал, что «вышло не так уж хорошо, но и не так уж плохо».

Источник: Спортс"

"Думаю, главное оружие Алькараса на US Open — его стрижка (улыбается). Она подчеркивает его физическую силу и звериную энергию. Это очень хорошо его характеризует и делает таким пугающим для соперников.

Мне кажется, это может влиять. Не сказать, что ему было необходимо это влияние — конечно, нет. Его и так все боятся, за исключением, может быть, [Янника] Синнера и [Новака] Джоковича. Но благодаря прическе то ощущение от Алькараса, которое и так может быть у игроков, усиливается", — заявил Муратоглу.