Алькарас впервые обыграл Джоковича на харде и второй раз вышел в финал US Open

Также Алькарас стал третьим самым молодым игроком, вышедшим в семь финалов турниров «Большого шлема» (в 22 года и 4 месяца — быстрее этого рубежа достигали только Бьорн Борг и Рафаэль Надаль в 22 года и 1 месяц).