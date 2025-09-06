Ричмонд
Алькарас впервые обыграл Джоковича на харде и второй раз вышел в финал US Open

Он обыграл седьмую ракетку мира Новака Джоковича — 6:4, 7:6 (4), 6:2. Для испанца эта победа стала 12-й подряд.

Источник: Спортс"

Алькарас впервые обыграл Джоковича на харде. Теперь баланс их личных встреч стал 5:4 в пользу серба.

Испанец вышел в седьмой финал турнира «Большого шлема» в карьере и второй — на US Open.

Также Алькарас стал третьим самым молодым игроком, вышедшим в семь финалов турниров «Большого шлема» (в 22 года и 4 месяца — быстрее этого рубежа достигали только Бьорн Борг и Рафаэль Надаль в 22 года и 1 месяц).

Нынешний US Open — 19-й «Шлем» в карьере испанца. Лишь четверо теннисистов достигали семи финалов быстрее: Джон Макинрой (18 турниров), Надаль (18), Борг (17) и Джимми Коннорс (16).

За титул и возвращение на первую строчку рейтинга Алькарас сыграет с Янником Синнером или Феликсом Оже-Альяссимом.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
