Синнер и Алькарас разыграют первую строчку рейтинга в финале US Open

В финале испанец встретится с прошлогодним чемпионом и действующим № 1 Янником Синнером. Победитель возглавит рейтинг по итогам турнира.

Источник: Спортс"

Синнер возглавляет рейтинг уже 65 недель — с 10 июня 2024-го.

Алькарас уже был первой ракеткой мира на протяжении 20 недель.

В личных встречах с Синнером испанец ведет 9:5.

