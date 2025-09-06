Синнер и Алькарас разыграют первую строчку рейтинга в финале US Open

Синнер возглавляет рейтинг уже 65 недель — с 10 июня 2024-го.
Алькарас уже был первой ракеткой мира на протяжении 20 недель.
В личных встречах с Синнером испанец ведет 9:5.
