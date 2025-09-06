Синнер четвертым в истории вышел в финал на всех «Больших шлемах» сезона

Первая ракетка мира вышел в финал на пятом турнире «Большого шлема» подряд.
В целом для него финал US Open-2025 станет шестым на ТБШ в карьере. Он выиграл четыре титула.
В 2025-м Синнер стал четвертым в истории профессионального тенниса, кто вышел в финал на всех «Шлемах» сезона. До него это сделали:
● Род Лэйвер — 1969;
● Роджер Федерер — 2006, 2007, 2009;
● Новак Джокович — 2015, 2021, 2023.
При этом Синнер в этом списке стал самым молодым — ему 24 года.
Кроме того, итальянец выиграл 27-й матч подряд на турнирах «Большого шлема» на харде. Он повторил достижение Новака Джоковича. Только у Роджера Федерера была серия длиннее — 40 матчей.
За титул итальянец поборется с Карлосом Алькарасом, которому уступает 5:9 в личных встречах. В этом году испанец выиграл у него финалы в Риме, Цинциннати и на «Ролан Гаррос», Синнер победил на «Уимблдоне».