Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер четвертым в истории вышел в финал на всех «Больших шлемах» сезона

Он обыграл Феликса Оже-Альяссима — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Источник: Спортс"

Первая ракетка мира вышел в финал на пятом турнире «Большого шлема» подряд.

В целом для него финал US Open-2025 станет шестым на ТБШ в карьере. Он выиграл четыре титула.

В 2025-м Синнер стал четвертым в истории профессионального тенниса, кто вышел в финал на всех «Шлемах» сезона. До него это сделали:

● Род Лэйвер — 1969;

● Роджер Федерер — 2006, 2007, 2009;

● Новак Джокович — 2015, 2021, 2023.

При этом Синнер в этом списке стал самым молодым — ему 24 года.

Кроме того, итальянец выиграл 27-й матч подряд на турнирах «Большого шлема» на харде. Он повторил достижение Новака Джоковича. Только у Роджера Федерера была серия длиннее — 40 матчей.

За титул итальянец поборется с Карлосом Алькарасом, которому уступает 5:9 в личных встречах. В этом году испанец выиграл у него финалы в Риме, Цинциннати и на «Ролан Гаррос», Синнер победил на «Уимблдоне».

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше