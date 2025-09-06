Ричмонд
Синнер стал 4-м теннисистом, вышедшим в финал на всех турнирах Большого шлема в сезоне

Ранее подобное удавалось Роду Лейверу, Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер стал четвертым и самым молодым теннисистом в Открытую эру (с 1968 года), который смог дойти до финала на всех четырех турнирах Большого шлема в течение одного сезона.

Ранее подобное трижды удавалось швейцарцу Роджеру Федереру (2006, 2007, 2009) и сербу Новаку Джоковичу (2015, 2021, 2023), а также один раз австралийцу Роду Лейверу (1969), который смог единственным в Открытую эру выиграть все турниры Большого шлема по ходу сезона.

В финале Открытого чемпионата США Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. В этом сезоне он обыграл соперника в финале Уимблдона, но уступил в матче за титул на Открытом чемпионате Франции. В финале Открытого чемпионата Австралии итальянец одолел представителя Германии Александра Зверева.

Финальная встреча пройдет в воскресенье. 24-летний Синнер может стать первым теннисистом с 2008 года, кто защитит чемпионский титул на Открытом чемпионате США. Последним, кому удалось сделать подобное, был Федерер.

