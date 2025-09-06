Синнер стал 4-м теннисистом, вышедшим в финал на всех турнирах Большого шлема в сезоне

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер стал четвертым и самым молодым теннисистом в Открытую эру (с 1968 года), который смог дойти до финала на всех четырех турнирах Большого шлема в течение одного сезона.