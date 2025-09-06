Синнер о медперерыве в матче с Оже-Альяссимом: «Ничего серьезного. Я всем доволен»

"Ничего страшного не случилось. После этого я снова начал чуть быстрее подавать. Так что ничего серьезного. Я всем доволен — никаких оправданий.
В воскресенье будет особенный день. Еще один потрясающий финал. Посмотрим, как все закончится", — сказал Синнер в интервью на корте.
За титул он поборется с Карлосом Алькарасом.
Синнер и Алькарас — в финале 3-го «Шлема» подряд. Это величие их соперничества.
