Новак Джокович: «Мне будет сложно пройти Синнера и Алькараса в пятисетовом формате. У меня больше шансов в трехсетовом»

«На трех из четырех “Шлемах” в этом году я проиграл в полуфинале кому-то из этих парней. Они слишком сильны, играют на очень высоком уровне.
К сожалению, после второго сета я просел физически. Мне хватило сил, чтобы бороться с ним два сета. После этого я сдулся, а он продолжал на тех же оборотах.
То же самое было с Янником [на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне»]. В пятисетовом формате мне с ними тяжело — особенно на финальных стадиях «Больших шлемов».
Я доволен уровнем игры, так что это больше вопрос физической подготовки. Я делаю все возможное, чтобы поддерживать этот уровень как можно дольше, но этого недостаточно. К сожалению, я уже не могу контролировать этот вопрос.
Мне будет сложно пройти Синнера и Алькараса в пятисетовом формате. У меня больше шансов в трехсетовом. При этом я не ставлю крест на «Больших шлемах». Я буду бороться, чтобы пройти в финал и как минимум претендовать на трофей. Но задача очень сложная", — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
Алькарас убил мечту Джоковича о 25-м «Большом шлеме».