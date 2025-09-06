Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые в истории № 1 и № 2 рейтинга ATP сыграют между собой во всех финалах ТБШ в сезоне

Впервые в истории первая и вторая ракетки мира встретятся друг с другом во всех четырех финалах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде за один сезон.

● Australian Open — Янник Синнер (1) и Александр Зверев (2);

● «Ролан Гаррос» — Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (2);

● «Уимблдон» — Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (2);

● US Open — Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (2).

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше