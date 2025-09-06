Впервые в истории № 1 и № 2 рейтинга ATP сыграют между собой во всех финалах ТБШ в сезоне

● Australian Open — Янник Синнер (1) и Александр Зверев (2);
● «Ролан Гаррос» — Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (2);
● «Уимблдон» — Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (2);
● US Open — Янник Синнер (1) и Карлос Алькарас (2).
