Чесноков назвал провальным выступление россиян на US Open

«Если говорить о парном разряде, то там выступили неплохо, но одиночные турниры были провалены. Наши лидеры довольно быстро проиграли, Даниил Медведев вылетел сразу, Мирра Андреева в третьем круге проиграла девочке, которая в несколько раз превосходит ее по габаритам и мощи (американка Тейлор Таунсенд — прим. ТАСС), Карен Хачанов имел во втором круге большое преимущество и все упустил (в матче с поляком Камилем Майхшаком — прим. ТАСС). В этом году US Open для нас был самым худшим турниром Большого шлема», — сказал Чесноков.