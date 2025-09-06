Ричмонд
Тренер Синнера о том, что Янник взял медицинский перерыв в матче с Оже-Альяссимом: «Он почувствовал боль в области живота, но ничего серьезного»

В полуфинале US Open первая ракетка мира обыграл Феликса Оже-Альяссима — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

После второго сета итальянец взял медицинский тайм-аут, позвал физиотерапевта и ушел в подтрибунное помещение.

— Что произошло после второго сета? Это была физическая или психологическая проблема? Как вы с этим справились?

— В какой-то момент он [Синнер] почувствовал боль в области живота, но после работы с физиотерапевтом все прошло, так что ничего серьезного. Он вернулся на корт, но в первых геймах не до конца понимал, как себя чувствует, и играл осторожно. Потом начал действовать активнее, подача улучшилась, так что к финалу, думаю, он будет готов полностью, — сказал Ваньоцци в интервью Ubitennis.

Синнер и Алькарас — в финале 3-го «Шлема» подряд. Это величие их соперничества.