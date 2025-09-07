Ричмонд
Директор Australian Open о церемонии чествования после завершения карьеры Джоковича: «Это будет большое событие. У нас есть идеи»

Ранее в этом году на «Ролан Гаррос» прошла церемония в честь Рафаэля Надаля, где установили плашку с его следом.

Джокович — 10-кратный чемпион Australian Open. Он является рекордсменом по количеству титулов в мужском одиночном разряде на этом турнире.

— Мы все видели потрясающую церемонию в честь Надаля на «Ролан Гаррос». Многие интересуются, что произойдет в Австралии, когда Джокович в итоге завершит карьеру? Как вы представляете этот момент?

— Могу лишь сказать, что это будет большое событие. Хотя я надеюсь, что это случится еще не скоро. Он отличный игрок, и я хотел бы видеть его на корте дольше. Он до сих пор играет на высочайшем уровне.

Когда придет время… у нас есть идеи! Но сейчас преждевременно их раскрывать. Я не вижу, чтобы Новак собирался уходить из тенниса в ближайшее время. Он на пике своей формы. Сейчас мы больше сосредоточены на том, чтобы сделать выдающимся турнир 2026 года. US Open провел отличное мероприятие, и мы с нетерпением ждем возможности сделать его еще ярче.

Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво.