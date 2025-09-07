Анисимова после поражения в финале US Open: «Сегодня я недостаточно боролась за свои мечты»

"Это было отличное лето. Проигрывать два финала подряд тяжело, но это тоже ценный опыт. Сегодня, думаю, я недостаточно боролась за свои мечты.
Хочу поздравить Арину — ты невероятна. Я знаю, что постоянно встречаюсь с тобой на корте, но я искренне восхищаюсь твоими достижениями. Ты продолжаешь делать столько удивительных вещей. Поздравляю тебя и твою команду — вы потрясающие", — сказала Анисимова на церемонии награждения.
Арина Соболенко — чемпионка US Open! Исправила провалы 2025-го.
