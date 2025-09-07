Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анисимова после поражения в финале US Open: «Сегодня я недостаточно боролась за свои мечты»

В финале она уступила первой ракетке мира — 3:6, 6:7 (3).

"Это было отличное лето. Проигрывать два финала подряд тяжело, но это тоже ценный опыт. Сегодня, думаю, я недостаточно боролась за свои мечты.

Хочу поздравить Арину — ты невероятна. Я знаю, что постоянно встречаюсь с тобой на корте, но я искренне восхищаюсь твоими достижениями. Ты продолжаешь делать столько удивительных вещей. Поздравляю тебя и твою команду — вы потрясающие", — сказала Анисимова на церемонии награждения.

Арина Соболенко — чемпионка US Open! Исправила провалы 2025-го.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше