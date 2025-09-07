Соболенко — Анисимовой после финала US Open: «Поверь, момент твоей первой победы обязательно наступит»

«Поздравляю Аманду с тем, что она дважды подряд вышла в финал “Большого шлема”. Я понимаю, как тяжело проигрывать в финале. Поверь, момент твоей первой победы обязательно наступит.
Ты показываешь невероятный теннис. Поздравляю тебя и твою команду с тем, чего вы достигли после возвращения. Дорогая, после таких поражений радость от победы будет еще сильнее", — сказала Соболенко на церемонии награждения.
? Как грустно за Аманду Анисимову! Она не заслужила так рыдать.
Арина Соболенко — чемпионка US Open! Исправила провалы 2025-го.
