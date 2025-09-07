Ричмонд
Соболенко — Анисимовой после финала US Open: «Поверь, момент твоей первой победы обязательно наступит»

Анисимова проиграла второй финал турнира «Большого шлема» подряд.

Источник: Спортс"

«Поздравляю Аманду с тем, что она дважды подряд вышла в финал “Большого шлема”. Я понимаю, как тяжело проигрывать в финале. Поверь, момент твоей первой победы обязательно наступит.

Ты показываешь невероятный теннис. Поздравляю тебя и твою команду с тем, чего вы достигли после возвращения. Дорогая, после таких поражений радость от победы будет еще сильнее", — сказала Соболенко на церемонии награждения.

? Как грустно за Аманду Анисимову! Она не заслужила так рыдать.

Арина Соболенко — чемпионка US Open! Исправила провалы 2025-го.

