Соболенко провела чемпионскую фотосессию с кубком US Open

В финале первая ракетка мира обыграла Аманду Анисимову (6:3, 7:6 (3)). Это четвертый «Большой шлем» для Соболенко, она защитила прошлогодний титул.

Источник: Спортс"

Арина Соболенко — чемпионка US Open! Исправила провалы 2025-го.

Соболенко взяла 4-й «Шлем» — вот кого она догнала.

Почему Соболенко — тигрица?

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше