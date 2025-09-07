Соболенко провела чемпионскую фотосессию с кубком US Open

Арина Соболенко — чемпионка US Open! Исправила провалы 2025-го.
Соболенко взяла 4-й «Шлем» — вот кого она догнала.
Почему Соболенко — тигрица?
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.