Прервалась победная серия Алькараса из 19 сетов

Испанец проиграл Яннику Синнеру вторую партию в финале US Open со счетом 3:6.

Источник: Спортс"

До этого последний раз Алькарас уступал сет на «Мастерсе» Цицниннати — там он отдал партию в четвертьфинале Андрею Рублеву.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше