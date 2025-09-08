Ричмонд
22-летний Алькарас выиграл шестой «Большой шлем»

В финале он обыграл первую ракетку мира Янника Синнера, который защищал титул — 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался 2 часа и 42 минуты. Испанец выиграл 13-й матч подряд и 61-й матч в сезоне (лидер тура по этому показателю).

Источник: Спортс"

Это второй титул US Open для Алькараса — в 2022-м он выиграл здесь первый «Большой шлем».

22-летний Алькарас стал вторым по возрасту игроком в Открытой эре с шестью титулами «Шлемов». Моложе него на момент победы на шестом «Шлеме» был только Бьорн Борг.

Испанец также стал четвертым теннисистом в истории, который взял больше одного «Шлема» на всех покрытиях — сейчас у Алькараса по два титула на каждом из них. До него это делали только Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Матс Виландер.

Алькарас выиграл седьмой титул в сезоне (он лидирует по их колчеству) и 23-й в карьере. Для него это также второй «Шлем» в этом сезоне — ранее испанец защитил титул «Ролан Гаррос», также победив в финале Синнера.

