Алькарас вернется на первую строчку рейтинга спустя два года

Алькарас покинул вершину рейтинга в сентябре 2023-го, когда не смог защитить титул US Open. Синнер был № 1 с июня прошлого года — он провел в статусе первой ракетки мира 65 недель непрерывно.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше